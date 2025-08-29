كشف محمد سيد، عم الشابة إسراء، المعروفة إعلاميا بـ «عروس حلوان» عن تفاصيل وفاة ابنة شقيقه، التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 25 عاما، قبل أيام قليلة من موعد زفافها في الثالث من سبتمبر المقبل، وذلك إثر تعرضها لمضاعفات داخل أحد مراكز التجميل بمنطقة المهندسين.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» إن الأسرة تلقت اتصالا من مستشفى خاص بالمهندسين يبلغهم بدخولها في غيبوبة كاملة وتوقف قلبها منذ 20 دقيقة.



واتهم الطبيب المختص بمركز التجميل بتقديم روايات «لا أساس له من الصحة ومغايرة للحقيقة بعدم حقنها بالبنج»، مؤكدا أن تقرير المستشفى التي نقلت إليها الفتاة؛ أثبت وجود «آثار وخز أسفل البطن وفي الفخذين».



وأشار إلى عدم منطقية تبريرات الطبيب، قائلا: «كلام غير منطقي، لأن الطبيعي على الأقل استخدام حقن بنج موضعي، أو أي نوع من أنواع من التخدير في حالات التجميل».



ولفت إلى تنصل مركز التجميل تماما من دفع تكاليف علاج الضحية بالمستشفى الخاص، مشيرا إلى أن تكلفة الغرفة في اليوم تتجاوز 60 ألف جنيه.



وكشف عن إغلاق المركز لمقره في المهندسين ونقله إلى فرع آخر في مدينة نصر، لافتا إلى إغلاق الفرع الجديد بعدما توجهت الأسرة إلى المقر الآخر هناك، قائلا: «عندما ذهبنا لهم، قفلوا المركز الثاني، ثم كل صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي».



وتحقق النيابة العامة في الجيزة، في واقعة وفاة إسراء المعروفة بـ «عروس حلوان»، بعد أن فارقت الحياة الأربعاء، عقب تدهور حالتها الصحية، نتيجة مضاعفات أصيبت بها، لحصولها على حقن داخل مركز تجميل.