إنقاذ 19 طفلا من أعمال التسول وضبط 6 متهمين يستغلونهم في مدينة نصر

ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض على 6 متهمين يستغلون 19 طفلًا حدثًا في أعمال التسول واستجداء المارة بمنطقتي مدينة نصر أول ومدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة.

وذكرت الداخلية، أن إدارة مباحث رعاية الأحداث تمكنت من ضبط 3 عاطلين و3 سيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، لاستغلالهم الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، مع تعريضهم للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وسلمت النيابة، الأطفال المجنى عليهم لأسرهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.