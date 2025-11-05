إيمان الجندي: فخورة إني أول مايسترو محجبة وصعيدية تشارك في حدث عالمي بحجم افتتاح المتحف الكبير

قالت المايسترو إيمان الجندي، إنها فخورة بكونها أول مايسترو محجبة وصعيدية تشارك في حدث عالمي بحجم افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذه المشاركة كانت تجربة استثنائية في مسيرتها الفنية.

وأضافت «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «لقاء على الهواء»، على قناة «الشمس»، اليوم الأربعاء، أن ترشيحها للمشاركة في قيادة جزء من الأوركسترا كان مفاجأة كبيرة لها.

وذكرت أنها «شعرت بالرهبة بعد ترشيحها، لأنها المرة الأولى التي تعمل فيها مع أوركسترا مكونة من 120 عازفًا وعازفة».

وتابعت: «في أيام بسيطة جهزنا العرض، والموسيقى في النهاية لغة واحدة، المقطوعة اللي اشتغلنا عليها بعنوان من أجل السلام وهي عمل عالمي للموسيقار المصري هشام نزيه، وده شيء عبقري إننا نقدم موسيقى للسلام من مصر، بلغتنا الفنية اللي العالم كله يقدر يفهمها».

وأشادت «الجندي» بفكرة الجمع بين كل اللغات والثقافات في توقيت واحد خلال الحفل، معتبرة إياها رسالة إنسانية رائعة.

واختتمت المايسترو حديثها بفخرها بتمثيل المرأة المصرية والعربية في هذا الحدث الضخم، مؤكدة أن كونها أول امرأة صعيدية ومحجبة تقود أوركسترا في احتفال رسمي كبير هو شرف ومسئولية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

وشارك في حفل الافتتاح 79 وفدًا رسميًا، بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.