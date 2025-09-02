قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,633 شهيدًا و160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ووفق البيان، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي حتى اليوم 11,502 شهيدًا و48,900 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و90 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,306 شهيدًا وأكثر من 16,929 إصابة.

فيما سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنهم 130 طفلًا.