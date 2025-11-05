اعتبر السياسي والأستاذ الجامعي الإيطالي ميشيل جيراتشي أنه ينبغي لسلطات بلاده الإصغاء إلى تصريحات الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بشأن حادث انهيار برج في روما.

في تعليق على انهيار برج توري دي كونتي التاريخي في وسط روما يوم الاثنين، ذكّرت زاخاروفا بأن الحكومة الإيطالية أعلنت في مايو الماضي عن تخصيص 2,5 مليار يورو كمساعدات ومساهمات عسكرية لأوكرانيا، وحذرت من أن إيطاليا "ستنهار تماما" إذا استمرت سلطاتها في "تبديد أموال دافعي الضرائب بشكل عبثي".



واستدعت الخارجية الإيطالية سفير روسيا في روما يوم الثلاثاء وقدمت له توبيخا رسميا وأعربت عن إدانتها لتصريحات زاخاروفا التي وصفتها بأنها "بائسة، فظة، ومثيرة للقلق"، وقالت إن "كلام المتحدثة الرسمية غير مقبول – لاسيما بعد مشاعر التعاطف التي عبرت عنها إيطاليا حتى خلال الأحداث المأساوية في روسيا".

من جانبها، قدمت السفارة الروسية للسلطات الإيطالية احتجاجا شديد اللهجة بسبب الحملة الإعلامية "الفظة والمثيرة للاشمئزاز" التي أطلقتها إيطاليا ضد روسيا في أعقاب تعليق زاخاروفا على انهيار برج في روما.

كما أعربت السفارة في بيان لها عن تعازي الجانب الروسي في وفاة عامل روماني جراء انهيار البرج والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.





وأشار جيراتشي في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن "زاخاروفا محقة تماما بل كانت متساهلة للغاية (في تعليقها). فالأمر لا يتعلق فقط بالأموال المرسلة إلى كييف، بل يتعلق أيضا بالمحاولة التي استمرت ثلاث سنوات لـ"إعادة ضبط" عقول الإيطاليين، والتي تهدد بأن تقود إيطاليا إلى الانهيار".

كما تساءل جيراشي عن مدى استفادة روما من المواجهة مع موسكو، وقال: "هل معاداة روسيا البلد الذي لم يلحق بنا أي ضرر، نعمة حقيقية لإيطاليا، أم أننا سننهار في النهاية؟".

وأسفر انهيار برج "توري دي كونتي" الذي يعود بناؤه إلى القرون الوسطى والذي كان يخضع لأعمال ترميم بعد سنوات من الإهمال، عن مقتل عامل وإصابة آخرين بجروح.