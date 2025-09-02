الأمم المتحدة: الطرق المتضررة هي أكبر تحد لأفغانستان بعد الزلزال

قال إندريكا راتوات منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، إن انسداد الطرق المؤدية إلى المناطق المتضررة من الزلزال الذي هز أفغانستان أمس الاثنين يمثل أكبر تحد أمام فرق الإغاثة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كابل، اليوم الثلاثاء، أن جهود الإنقاذ في المناطق الجبلية تعتمد على استخدام الطائرات الهليكوبتر، بحسب وكالة رويترز.

وتابع: «وقع عدد كبير من الانهيارات الأرضية وتساقط الصخور، وكان الوصول محدودا للغاية للجميع خلال أول 24 ساعة (بعد الزلزال)».

ولفت إلى أن أكبر تحد هو الوصول إلى هذه المناطق النائية حيث تضررت الطرق المؤدية إليها بشدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بأنّ عدد قتلى الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات ارتفع إلى 1124 قتيلا.

وأضافت أن ما لا يقل عن 3251 شخصا أصيبوا، ودُمر أكثر من ثمانية آلاف منزل جراء الزلزال الذي وقع في جنوب شرق أفغانستان.