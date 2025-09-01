- اشترى شققا وسيارات جديدة لعائلته وتكفل بتعليمهم

- شقيقة الراحل حصلت على أكثر من حقها في الميراث وقام بتجهّيز بناتها



قالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إن زوجها كان ينفق على عائلته بأكملها واشترى لهم شققًا وتكفل بتعليمهم، مشيرة إلى أن شقيقته حصلت على أكثر من حقها في الميراث.

وتابعت سحر الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "وائل كان بيصرف على أخته وعيالها وجهّز بناتها وصرف على تعليمهم، هي أخدت حقها في الميراث أكتر مننا، لكن بنتي لسه محدش جهّزها، والفلوس الموجودة بنصرف بيها على أكلها وشربها وتعليمها، والمفروض أننا نزرع المحبة والخير مش الكره".

وأضافت سحر الإبراشي أن وائل الإبراشي لم يخالف شرع الله بعد كتابة جزء من أملاكه وترك باقي ميراثه يوزع على عائلته، متسائلة: هل عندما اشترى وائل لعائلته سيارات جديدة وشققًا بأسمائهم لم يخالف شرع الله، وعندما كتب جزءًا من أملاكه لابنته خالف شرع الله؟

وأوضحت سحر الإبراشي أن زوجها كان يحب ابنته جايلان ويهتم بها، ولم يوصِها بأي وصية لأنه كان يعلم أنها قوية وتعرف كيف تواجه متاعب الحياة، مردفة أنها وفرت له المناخ المناسب حتى وصل إلى قمة النجاح.



