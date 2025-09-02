حزب المصري الديمقراطي: لا نتجه إلى الدفع بأعداد كبيرة من المرشحين على النظام الفردي

حزب الإصلاح والتنمية: تقدّمنا بـ 40 مرشحًا للقائمة الوطنية وننتظر الرد

حزب المصريين الأحرار: لا نستقبل مرشحين من خارج صفوف الحزب

حزب المؤتمر: بدأنا الاستعدادات مبكرًا

حزب الاتحاد: مشاورات بين ممثلي الائتلاف الوطني لتنسيق تحركاتنا

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، تشهد عدة أحزاب سياسية حالة من الحراك الداخلي والزخم المتزايد، استعدادًا لخوض السباق الانتخابي وحجز مقاعد داخل المجلس النيابي المقبل، سواء بنظام القائمة أو الفردي.

وقال إيهاب الخراط، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب قدّم 9 مرشحين للقائمة الوطنية، وفي انتظار إعلان قبولهم، موضحًا أنه من المقرر الكشف عن إجمالي المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة خلال أسبوع.

وأضاف في تصريحاته لـ"الشروق"، أن اختيار المرشحين يستغرق وقتًا طويلًا، إذ يُعرض المتقدمون على لجنة تضم 16 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب، لافتًا إلى أن معايير الانتقاء تشمل مدى الولاء للحزب، وعدد سنوات الانضمام، والمساهمة المالية، إضافة إلى الوزن الانتخابي للمرشح في دائرته.

من جانبه، أشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى أن تحالف الطريق الديمقراطي "الذي يضم المصري الديمقراطي، والعدل، والإصلاح والتنمية" قدّم أسماء مرشحيه لـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، موضحًا أنها تضمنت تقسيمات فئوية تشمل المرأة والمسيحيين والمصريين بالخارج.

وأوضح السادات لـ"الشروق"، أن اختيار المرشحين يخضع للتقييم من جانب اللجنة المركزية للتنسيق داخل القائمة، مضيفًا أن حزبه تقدّم بأكثر من 40 مرشحًا، ولم يتلق ردًا حتى الآن بشأن قبولهم أو رفضهم. وكشف أن الحزب سيدفع بـ18 مرشحًا على النظام الفردي في دوائر مختلفة، بينهم نواب سابقون يتمتعون بشعبية، متوقعًا زيادة العدد مع قرب فتح باب الترشح رسميًا، مشددًا على أن الهدف ليس كثرة المرشحين وإنما اختيار من يستطيع المنافسة الحقيقية.

في السياق ذاته، أكد علي أبو حميد، مدير الحملة الانتخابية لحزب العدل، أن المفاوضات لا تزال مستمرة بشأن المشاركة في القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحزب استقر حتى الآن على الدفع بأكثر من 50 مرشحًا على النظام الفردي، مع الانفتاح على التعاون مع جميع القوى بما في ذلك إمكانية التنسيق مع تحالفات أو أحزاب أخرى.

أما رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، فأعلن أن الحزب سيعقد اجتماعًا الأربعاء أو الخميس المقبل لمناقشة الاستعدادات للانتخابات، مؤكدًا أن الحزب لا يستقبل مرشحين من خارج صفوفه، بل يرشح فقط من كوادره الداخلية.

وقال لـ"الشروق": "المرشح يجب أن يكون ابن الحزب"، موضحًا أن الفاعلية والقدرة على تمثيل رؤية الحزب داخل المجلس أهم من عدد الطلبات المقدمة، مؤكدا أن الحزب سيحرص على الدفع بمرشحين قادرين على دعم رؤية الدولة عبر القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة وغيرها من الملفات الحيوية.

وفي السياق ذاته، أوضح مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المفاوضات الخاصة بعدد المرشحين ضمن القائمة الوطنية لم تبدأ بعد، لكنه شدد على أن الحزب بدأ استعداداته مبكرًا منذ انتخابات مجلس الشيوخ، حيث أجرى مقابلات مع الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية.

وأضاف لـ"الشروق"، أن الحزب شكّل غرفة عمليات منذ شهر ونصف، تبعها تشكيل مفوضية للانتخابات لدراسة طلبات الترشح، بهدف اختيار الأقوى في دوائرهم وتقديم الدعم الكامل لهم، مشيرًا إلى أن الحزب تلقى حتى الآن أكثر من 100 طلب للترشح على النظام الفردي.

في المقابل، أوضح رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن الحزب يجري حاليًا مشاورات مع عدد من الأحزاب، على رأسها حزب الجيل الديمقراطي، لتدشين تحالف "الائتلاف الوطني" لخوض الانتخابات على المقاعد المخصصة للقائمة.

وأوضح لـ"الشروق"، أن التحالف المتوقع قد يضم أحزاب مثل، الاتحاد، والجيل الديمقراطي، والإصلاح والنهضة، والمصري القومي، والمصري العربي الاشتراكي، وتحيا مصر، وحقوق الإنسان والمواطنة، مؤكدًا أن باب الانضمام مفتوح أمام أي أحزاب أخرى.

ولفت صقر، إلى أن المشاورات تركز حاليًا على آليات التنسيق لخوض الانتخابات والدفع بمرشحين في مختلف الدوائر، بينما على صعيد المقاعد الفردية، كان حزب الاتحاد قد شكّل مؤخرًا غرفة عمليات لتلقي طلبات الترشح، حيث تقدم عدد من الأعضاء بملفاتهم، وتقوم قيادات الحزب حاليًا بفحصها تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن حزب الاتحاد كان قد خاض انتخابات مجلس الشيوخ الماضية بـ9 مقاعد فردية، دون الدخول في أي تحالف بشأن مقاعد القائمة.