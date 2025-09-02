صحة غزة تكشف بالأرقام: تسارع في وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة بالقطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن هناك تسارعًا في وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع.

وذكرت صحة غزة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هناك 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وأشارت إلى استشهاد 70 شخصًا بينهم 12 طفلًا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأفادت بأن 43 ألف طفل دون سن 5 سنوات في قطاع غزة يُعانون من سوء التغذية، كما أوضحت أن أكثر من 55 ألف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

ووفق البيان، فإن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وحذرت صحة غزة، من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وفي أغسطس الماضي، قال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ". ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".

والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

وقالت وكالات الأمم المتحدة إن التطورات الأخيرة، بما فيها تصاعد القتال وتكرار النزوح وتشديد الحظر على الوصول الإنساني، فاقمت الوضع الإنساني.

وذكرت أن الأثر التراكمي لتلك العوامل دفع غزة إلى كارثة غير مسبوقة حيث يُقيد بشدة وصول غالبية السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.