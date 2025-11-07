ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، الجمعة، شمال شرقي معتمدية قبلاط في ولاية باجة شمال تونس.

أفاد بذلك المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي)، عبر بيانات على موقعه الرسمي.

وقال المعهد إن محطات رصد الزلازل التابعة له "سجلت هزة أرضية، الجمعة، بحلول الساعة 07.49 دقيقة، وبلغت قوتها 3.3 درجات على مقياس ريختر”.

ووفق التحاليل الأولية، حدد المعهد مركز الزلزال عند "36.59 درجة خط عرض، و 9.69 درجة خط طول، وذلك بمعتمدية قبلاط".

ولم يشر المعهد إلى وقوع خسائر خلفتها الهزة.

وفي فبراير الماضي، شهد شرق معتمدية المكناسي بولاية سيدي بوزيد وسط البلاد هزة أرضية بقوة 4.9 درجات، ولم تسفر عن وقوع أي خسائر، وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في حينه.