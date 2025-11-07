سلوت يكشف موقف إيزاك وأليسون من المشاركة أمام مانشستر سيتي

كشف المدير الفني لفريق ليفربول، آرني سلوت، عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك والحارس البرازيلي أليسون بيكر قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد إيزاك للعودة إلى التدريبات الجماعية اليوم، بعد غيابه عن آخر أربع مباريات بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الجمعة:" سيشارك إيزاك اليوم في التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد غياب دام ثلاثة أسابيع."

وأوضح المدرب الهولندي:" كنت قد قلت سابقًا إن فترة الإعداد الخاصة به انتهت، لكن عليّ التراجع عن هذا التصريح، لأن ثلاثة أسابيع من التأهيل لا تعيد اللاعب إلى نفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة، رغم العمل الرائع الذي يقوم به الطاقم الطبي."

وأضاف سلوت:" إعادة التأهيل تختلف تمامًا عن أجواء المباريات أو التدريبات الجماعية، ومهما حاولنا تعويض ذلك، يبقى من الصعب الوصول لنفس الجاهزية، لذا يجب منحه بعض الوقت للعودة الكاملة."

وفيما يخص الإصابات الأخرى داخل الفريق، أكد سلوت أنه يتوقع عودة أليسون بيكر مباشرة بعد فترة التوقف الدولي التي تلي مباراة مانشستر سيتي، بينما سيواصل جيريمي فريمبونج برنامجه العلاجي حتى ما بعد لقاء نوتنجهام فورست في 22 نوفمبر الجاري.

واختتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلاً:" أليسون سيعود بالتأكيد بعد التوقف الدولي، وأتوقع أن يكون فريمبونج جاهزًا بعده، لكن من الصعب أن يشارك بشكل كامل أمام فورست".