مشاورات أمنية أمريكية عراقية لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

عقد مسئولون أمنيون عراقيون وأمريكيون في بغداد مشاورات بهدف تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب بين البلدين.

جاء ذلك وفق بيان مشترك، نشرته سفارة واشنطن لدى بغداد على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة.

وأشار البيان إلى أنه "تماشيا مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008، وانطلاقاً من المصالح الأمنية الوطنية المشتركة للبلدين عقد مسؤولون أمريكيون وعراقيون رفيعو المستوى (لم يسمهم) أمس الخميس، في بغداد مشاورات فنية حول مستقبل العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين".

وأضاف "أكد المشاركون التزامهم المستمر بإرساء أسس مرحلة جديدة في التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والعراق من شأنها تمكين بغداد توفير الأمن وتحقيق فوائد ملموسة لكل من الأمريكيين والعراقيين".

وتابع البيان: "سيواصل المسؤولون رفيعو المستوى مشاوراتهم في الأشهر المقبلة بهدف تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل".

ولفت إلى أن مواصلة المشاورات ستكون "بما يدعم ويعزز قدرات وجاهزية قوات الأمن الاتحادية العراقية، وبضمنها قوات البيشمركة، ويعزز المصالح المشتركة المتمثلة في صون سيادة العراق ودحر الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين".

واتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 هي اتفاقية أمنية بين حكومة العراق والولايات المتحدة، وتضمنت تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود المؤقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق.

وفي 27 سبتمبر 2024، اتفقت واشنطن وبغداد على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليكون خلال 12 شهرا اعتبارا من تاريخ الاتفاق، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025.

وأعلن البلدان حينها "الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على داعش".