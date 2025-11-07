دخلت، الجمعة، حاملة الطائرات الصينية الثالثة "فوجيان" الخدمة، بمراسم أقيمت في قاعدة بحرية بجزيرة "هاينان" جنوب البلاد.

وحضر المراسم، الرئيس الصيني شي جين بينغ، ومسئولون رفيعو المستوى من الجيش والحكومة والحزب الشيوعي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وسميت حاملة الطائرات على اسم مقاطعة فوجيان جنوبي البلاد، وتعد الثالثة بعد حاملتي الطائرات لياونينج وشاندونج.

ويبلغ وزن السفينة 80 ألف طن، ومصنفة ضمن فئة "Tip 003"، ومجهزة بمنصات إطلاق ذات تكنولوجيا متقدمة تسمى "نظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي".

تعد "فوجيان" أول حاملة طائرات صينية مزودة بتكنولوجيا منصة الإطلاق الإلكترونية، والتي تسمح بدفع الطائرات أثناء الإقلاع والتحكم فيها أثناء الهبوط.

ومع دخول السفينة الخدمة، أصبحت الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه التكنولوجيا.

وأتمت السفينة تجربتها البحرية الأولى في الفترة ما بين 1 و8 مايو 2024، وغادرت الميناء في 10 سبتمبر لتخوض تجربتها التاسعة مارة بمضيق تايوان وصولًا إلى بحر الصين الجنوبي.

وتخطط الصين، التي تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم من حيث عدد السفن، لبناء أسطول من ست حاملات طائرات بحلول عام 2035.