أهلي جدة يحسم الديربي أمام الاتحاد ويتقدم للمركز الخامس في الدوري

حسم الأهلي ديربي جدة بالفوز على نظيره الاتحاد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين أهلي جدة بانتصاره في مباراة اليوم لنجمه الجزائري رياض محرز، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 55، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء أسكنها بهدوء في شباك الاتحاد.

ورغم محاولات اتحاد جدة للعودة في النتيجة لم ينجح الفريق في التعديل، لتنتهي المباراة بتفوق أهلي جدة.

بهذا الفوز رفع أهلي جدة رصيده للنقطة 16 وتقدم للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 11 في المركز الثامن.