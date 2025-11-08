سجل يوسف لؤلؤ قائد منتخب مصر لكرة اليد للشباب، المحترف بصفوف نادي بوينتي خينيل الإسباني، مشاركته الأولى في الدوري الإسباني لكرة اليد، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك لؤلؤ مع فريقه في مباراة قوية أمام برشلونة بطل كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة التي أقيمت في مصر، ورغم خسارة فريقه بنتيجة 41-29، إلا أن لؤلؤ نجح في إحراز هدفين وصناعة ثلاثة أهداف أخرى، خلال مشاركته في آخر ربع ساعة من الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

واستعاد يوسف لؤلؤ مستواه سريعًا بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المباريات بعد مشاركته في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام والتي استضافتها مصر وحصل خلالها المنتخب الوطني على المركز الخامس.

من جانبه أكد يوسف لؤلؤ رضاه عن المستوى الذي قدمه أمام برشلونة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا كبيرا لتحقيق طموحات جماهير بوينتي خينيل في المسابقات المحتلفة التي يشارك بها في الموسم الحالي.

وبمشاركته الأولى في الدوري مع بوينتي خينيل، أصبح يوسف لؤلؤ أول مصري وعربي وإفريقي يلعب في الدوري الإسباني للمحترفين في سن 19 عام، ما يُعد خطوة مميزة في مشوار اللاعب لتقديم مسيرة مميزة في الملاعب الأوروبية في سن صغير.

ويلعب يوسف لؤلؤ في مركز صانع اللعب، وقاد منتخب مصر تحت 19 عام مع زملائه للحصول على المركز الخامس في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها مصر في أغسطس الماضي على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.