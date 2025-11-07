قال مسئول في مكتب رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن سول تريد الحصول على يورانيوم مخصب من الولايات المتحدة لاستخدامه كوقود لغواصة تعمل بالطاقة النووية تعتزم إنتاجها.

‭‭‬‬وأضاف المسئول أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج أخبر نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات قمة الأسبوع الماضي أن سول ستبني الغواصة محليا، بينما طلب من ترامب المساعدة في توفير الوقود، مشيرا إلى أن واشنطن وافقت على استخدام سول للوقود النووي في الغواصة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وبموجب الاتفاق النووي الحالي بين البلدين، لا يُسمح لكوريا الجنوبية بإعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، أو تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية، على الرغم من أنها تمتلك مفاعلات نووية لتوليد الطاقة.

ويبدو أن موقف لي بشأن بناء الغواصة في كوريا الجنوبية يتعارض مع تعليقات ترامب الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشيال" الأسبوع الماضي، أنه أعطى الموافقة لسول لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية وأنه سيتم بناؤها في حوض بناء السفن المملوك لكوريا الجنوبية في فيلادلفيا.

وأثارت تعليقاته جدلا حادا في كوريا الجنوبية حول جدوى تصنيعها في حوض بناء السفن هانوا فيلي، ودفعت المشرعين إلى دعوات لبنائها محليا.