استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد طفلين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الجديرة شمال غربي مدينة القدس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بـ"استشهاد الطفلين محمد عبد الله تيم (16 عاما)، ومحمد رشاد فضل قاسم (16 عاما)، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية وابلاً كثيفاً من الرصاص الحي نحوهما في منطقة الحارة الفوقة ببلدة الجديرة (..) قبل احتجاز جثمانيهما".

بدوره قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "أمس الخميس، وخلال كمين ناري قامت بتنفيذه وحدة 636 في منطقة الجديرة، تم رصد شخصين أقدما على إشعال وإلقاء زجاجات حارقة باتجاه طريق مركزي".

وأضاف: "قامت قوة الجيش الإسرائيلي بتحييد الشخصين ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، دون أن يحدد طبيعة إصابتهما أو مصيرهما.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي "قضى عليهما".

من جانبها قالت محافظة القدس في بيان، إن "قوات الاحتلال استهدفت محمد عبد الله تيم ومحمد رشاد فضل قاسم، بوابل كثيف من الرصاص الحي في منطقة الحارة الفوقة قرب جدار الضم والتوسع، على مقربة من منازل المواطنين".

ويحيط بمدينة القدس جدار من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقيم معظمه على أراضي الضفة بارتفاع يتجاوز 8 أمتار، وطول يصل إلى نحو 202 كيلومتر، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

وبينما تدعي إسرائيل أنها شيدته لاعتبارات أمنية، يؤكد فلسطينيون والأمم المتحدة أن إقامته جاءت ضمن مخطط لضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.