 اليوم.. الثقافة تقدم فعاليات وورش متنوعة احتفالا بذكرى المولد النبوي - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 1:16 م
محمود عماد
نشر في: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 - 1:07 م

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة في استقبال أطفال المدارس بحديقة الفنون بمقر المركز بالهرم، لتقديم أنشطته الثقافية والفنية، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، بمناسبة الإجازة الصيفية تحت شعار "مصر تتحدث عن نفسها"، "ونكمل المشوار".

ويقدم المركز اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف منها:

عرض "الأراجوز"، ورشة "طباعة" على الورق، ورشة "تشكيل بالورق الملون" لعمل شكل حصان المولد، ورشة " بطاقة معايدة" بمناسبة المولد النبوي الشريف، ورشة "أشكال ورقية" لعمل شكل عروسة المولد، ورشة "مجسمات" لعمل شكل الحصان الهزاز، ونشاط "تربية رياضية".


