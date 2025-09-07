محامي المتضرر من الفنان أحمد صلاح حسني في واقعة تحطّم السيارة: طالبنا بتعويض مليون جنيه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال المحامي رمضان أبو هندية إن محكمة جنح القاهرة حددت جلسة 30 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، والمقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى اتهام الفنان في وقت سابق بالتسبب في تحطيم سيارة المهندس محمد صالح، وذلك في القضية المقيدة برقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

وأوضح المحامي أن موكله يطالب بتعويض قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير 2024، حين تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابيلا" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ، تبيّن اصطدام سيارة يقودها الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارة الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة.