الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر

صدق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر، رغم انتقادات المعارضة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، صوّت لصالح القرار 53 عضوًا، بينما عارضه 48 عضوًا.

وقبل أيام، استعرضت القناة 12 العبرية تفاصيل حول القانون المقترح وتفويض اللجنة السياسية، مشيرة إلى أن اللجنة ستتألف من 6 أعضاء يتم تعيينهم بالتوافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وبأغلبية خاصة من 80 عضو كنيست.

وأشارت إلى أنه إذا لم يتوصل الطرفان إلى توافقات، فإن رئيس الكنيست أمير أوحانا، هو من سيعين أعضاء اللجنة السياسية.

ورأت القناة العبرية أن استحداث هذه اللجنة يعني أن الحكومة ستحقق مع نفسها. ونوهت بأن تفويض التحقيق سيصل على ما يبدو حتى عملية «الجرف الصامد» (الحرب على غزة عام ٢٠١٤)، وسيشمل أيضا أحداثا معينة أخرى وقعت قبل ذلك.