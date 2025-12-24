109 مستوطنين إسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم 109 مستوطنين إسرائيليين، الأربعاء، المسجد الأقصى على فترتين، وسط حراسة ومرافقة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

وقال مسئول في دائرة الأوقاف الإسلامية للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، إن 109 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر.

وأوضح أن الاقتحامات جرت عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، وتخللتها انتهاكات شملت أداء صلوات وطقوس تلمودية داخل باحات المسجد.

ومنذ العام 2003 سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف انتهاكاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة بالعام 1967، ولا بضمها في العام 1980.