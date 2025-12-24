نتنياهو: حماس تخرق اتفاق غزة

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك عقب إصابة ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح جنوب القطاع، متوعدا برد إسرائيلي على الحادث.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن على حركة حماس الالتزام الكامل ببنود الاتفاق المبرم في أكتوبر، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على إقصاء الحركة عن الحكم في غزة، ونزع سلاح القطاع، واقتلاع ما وصفه بالتطرف. وأضاف البيان: "سترد إسرائيل بما يتناسب مع ذلك"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة مركبة عسكرية في منطقة رفح، ما أسفر عن إصابة أحد الضباط بجروح طفيفة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت أكثر من 400 شخص في القطاع منذ بدء سريان الهدنة.

ويأتي ذلك في ظل خطة من 20 بندا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرحها في سبتمبر، وتنص على وقف مبدئي لإطلاق النار يعقبه مسار لإنهاء الحرب بشكل كامل.

وتشمل الخطة في مراحلها النهائية نزع سلاح حركة حماس وعدم مشاركتها في حكم غزة، مقابل انسحاب إسرائيل من القطاع، الذي يعاني دمارا واسعا بعد عامين من الحرب.

إلا أن حركة حماس أكدت أنها لن تسلم سلاحها إلا في حال إقامة دولة فلسطينية.