الأمم المتحدة: مستويات غير مسبوقة للاحتياجات الإنسانية في السودان

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن الاحتياجات الإنسانية في السودان بلغت "مستويات غير مسبوقة" مع احتياج أكثر من 30 مليون شخص للمساعدة، وسط تدهور الأوضاع الأمنية بعدة ولايات جراء الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان "أوتشا"، أن "الأزمة في السودان لا تزال تُخلّف آثاراً مدمرة على ملايين الأشخاص".

وأوضح المكتب أن "وصلت الاحتياجات الإنسانية مستويات غير مسبوقة، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى المساعدة (من نحو 51 مليون نسمة)".

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وأشار المكتب الأممي إلى أن "الشركاء وصلوا في المجال الإنساني إلى 18.9 مليون شخص في السودان، وقدموا لهم شكلا واحدا على الأقل من أشكال المساعدة، من أصل هدفٍ بلغ 20.9 مليون شخص".

وتحدث عن "13.2 مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية، و8.1 مليون شخص تلقوا مساعدات لتحسين سبل العيش، و5.6 مليون شخص تم توفير المياه النظيفة لهم".

كما قدمت الخدمات الصحية إلى 6 ملايين شخص، وتلقى 824 ألف آخرين مساعدات نقدية متعددة الأغراض، وفق ذات المصدر.

وشدد المكتب على أن الشركاء في المجال الإنساني "يسعون إلى جمع 4.2 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2025 لمساعدة 21 مليون شخص في جميع أنحاء السودان".

واستدرك: "ومع ذلك، وحتى 30 نوفمبر الماضي، لم يتم استلام سوى 35.4 بالمئة من هذا المبلغ".

وأردف: "أجبر نقص التمويل والتخفيضات الأخيرة في ميزانيات مختلف الجهات المانحة، الشركاء في المجال الإنساني على إعادة ترتيب أولوياتهم وخفض عدد السكان المستهدفين إلى 18 مليون شخص، والذين يحتاجون إلى 3 مليارات دولار أمريكي بشكل عاجل".

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ عدة أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.