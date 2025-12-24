 الاثنين المقبل.. مناقشة التوصيات النهائية للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 2:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟

النتـائـج تصويت

الاثنين المقبل.. مناقشة التوصيات النهائية للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام

محمد الكميلي
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 2:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 2:38 م

تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعها الختامي، يوم الإثنين المقبل، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبدالعزيز، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك