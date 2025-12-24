تعقد اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعها الختامي، يوم الإثنين المقبل، برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبدالعزيز، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويناقش الاجتماع التوصيات النهائية الصادرة عن اللجان الفرعية الثماني، عقب الانتهاء من جلسات عملها والمداولات التي جرت بين أعضائها.

ومن المقرر أن يرفع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس اللجنة، التوصيات النهائية بعد الانتهاء من صياغتها، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية.