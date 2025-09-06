أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول إمكانية مشاركة مروان عطية، لاعب النادي الأهلي في مباراة الفراعنة القادمة أمام بوركينا فاسو.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في السابعة مساء يوم الثلاثاء القادم، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد الفوز على بوركينا فاسو بهدفين دون: "لدينا أزمات كثيرة، مثل إصابة محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي".

وأضاف: "حاولنا حل ذلك الأمر بدخول خالد صبحي، ومحمد ربيعة.. كما أن رامي ربيعة لم يلعب إلا مباراة واحدة مع العين الإماراتي هذا الموسم قبل الانتظام في معسكر المنتخب".

وتابع: "مروان عطية قادم من إصابة، ولكنني أصريت على تواجده، كي يتدرب مع الفريق، على أن يكون متاحًا لنا أمام بوركينا فاسو، لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وأكمل: "مروان عطية بدأ التدريبات مع الأهلي، ولكن الجهاز الفني هناك فضل عدم مشاركته في المباراة الماضية أمام بيراميدز، لكنه يشارك في التدريبات الجماعية".

وأتم حسام حسن تصريحاته قائلًا: "أنا لا أخاف في طريقة اللعب، وفي نفس الوقت لا ألعب بتهور.. المدرب عبارة عن رؤية ويقوم بتنفيذها، ويجب أن تكون لديه الجرأة".