يوفنتوس يواجه أزمة مالية بعد إقالة مدربه تودور

تعرض نادي يوفنتوس الإيطالي لأزمة مالية جديدة بعد ساعات من إقالة مدربه الكرواتي إيجور تودور، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وتلقى الفريق ثلاث هزائم متتالية أمام كومو في الدوري الإيطالي، وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام لاتسيو في الدوري المحلي. ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، أصبح النادي مطالبًا بدفع حوالي 11 مليون يورو لبقية عقد تودور الممتد حتى يونيو 2027، بالإضافة إلى مبلغ 16 مليون يورو غير مسدد للمدرب السابق تياجو موتا، ليصل إجمالي المبالغ المستحقة للمدربين السابقين إلى نحو 27 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس تخوض مفاوضات مع تودور وموتا لتخفيض هذه المبالغ المالية، في محاولة لتخفيف العبء المالي على النادي. ويستعد الفريق لمواجهة أودينزي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، ويحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.