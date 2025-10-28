شهداء وجرحى في غارات وقصف مدفعي للاحتلال على غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفل ورضيع.

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من صواريخ الاستطلاع محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مشيرا إلى أن أحد الصواريخ استهدف ساحة فارغة في المجمع، دون تسجيل إصابات.

وأوضحت أن غارات الاحتلال استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط شارع أبو حصيرة، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الزيتون شرق المدينة. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن توجيه جيش الاحتلال بشن هجمات قوية وبشكل فوري على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,531، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.