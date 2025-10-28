قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث ثقافي عالمي، مؤكدًا أن حفل الافتتاح سيخرج بصورة تليق باسم وتاريخ مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير الطريق الدائري، وتحسين الهوية البصرية في الطرق المؤدية إلى المتحف.

وأشار إلى تعليق لوحات إعلانية تظهر تاريخ مصر والقاهرة على مسار الطريق الدائري، والطرق الأخرى المؤدية للمتحف من محافظة القاهرة مثل: العروبة وصلاح سالم وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل ومحور 26 يوليو.

ولفت إلى التنسيق مع وزير الشباب والرياضة، لعرض الاحتفالية في شاشات العرض بمراكز الشباب، فضلًا عن وضع شاشات عرض في بعض الميادين البعيدة عن مسارات الوصول إلى المتحف لتمكين المواطنين من متابعة الحفل.

وذكر أن المحافظة وضعت شعار المتحف وموعد افتتاحه على أتوبيسات هيئة النقل، كما خصصت أتوبيسات مكشوفة للترويج للحفل.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

والموسيقى الخاصة بالحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، المعروف عالميًا، ويقود العرض الموسيقي المايسترو ناير ناجي، بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين الدوليين لتقديم موسيقى السلام، ويقام الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.