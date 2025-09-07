 بتدريب في فندق.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 2:04 ص القاهرة
بتدريب في فندق.. منتخب مصر يبدأ الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو


نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 12:43 ص | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 12:43 ص

بدأ منتخب مصر بقيادة حسام حسن الاستعداد لمواجهة بوركينا فاسو الحاسمة، يوم الثلاثاء المقبل، بتدريب استشفائي، مساء السبت.

أشار المركز الإعلامي لاتحاد الكرة إلى أن المنتخب أدى تدريبات بدنية وجلسات استشفاء بفندق الإقامة استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.

وسيخوض منتخب مصر تدريبه ظهر الأحد باستاد القاهرة ثم التوجه إلى بوركينا فاسو في الرابعة عصرا على متن طائرة خاصة.

ويعتلي منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، خلفه بوركينا فاسو 11 نقطة، ويكفي الفراعنة الفوز لضمان التأهل مباشرة لكأس العالم 2026 قبل جولتين من انتهاء التصفيات الأفريقية.


