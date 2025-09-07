وزير الأوقاف: حب الوطن واجب ديني ورسالة العمران

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مساء اليوم، في الاحتفالية الكبرى التي نظمتها نقابة الصحفيين بمقرها، ضمن صالون لجنة الشئون العربية، احتفالًا بتوزيع تأشيرات العمرة، وسط حضور واسع من القيادات الدينية والإعلامية والثقافية، وكان في استقباله الكاتب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، السكرتير العام للنقابة، وعدد من قيادات النقابة.

ورحّب نقيب الصحفيين بالحضور، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون مع المؤسسات الدينية الوطنية في نشر الوعي وقيم الإسلام السمحة.

كما شهد الحفل حضور الدكتور محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي، وزير الأوقاف السوداني الأسبق.

وفي كلمته، وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للنقابة ولنقيب الصحفيين على الدعوة، مهنئًا الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومؤكدًا أن إدخال السرور على الفائزين بزيارة بيت الله الحرام وأداء العمرة من أعظم صور الفضل والبر.

كما أشار وزير الأوقاف، إلى مبادرة "صحح مفاهيمك" التي تشترك فيها نحو خمس عشرة وزارة وهيئة، مبينًا أنها تهدف إلى مواجهة الأفكار المغلوطة وبناء وعي رشيد.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أننا نمر اليوم على نحو ألف وخمسمائة عام من مولد سيد الخلق أجمعين، الذي بعثه الله رحمة للعالمين، موضحًا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قامت على ثلاثة معانٍ كبرى: بناء الإنسان القوي، وترسيخ حب الأوطان، ورسالة العمران، مؤكدًا أن حب الوطن أمانة وواجب ديني.

وتزينت أجواء الحفل بباقة من الفقرات الإنشادية الروحانية، قدّمها المنشد محمود هلال، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون؛ مما أضفى على الأمسية طابعًا وجدانيًا مميزًا

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم تأشيرات العمرة للفائزين، كما أهدت نقابة الصحفيين درع النقابة إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده الدعوية والفكرية.