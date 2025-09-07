عامل النظافة محمد عثمان الحاصل على درجة الماجستير: الخطوة الجية مجلس النواب

قال محمد عثمان، عامل النظافة الحاصل على درجة الماجستير في القانون، مؤخرًا، إن مسيرة كفاحه امتدت لـ 27 عامًا كعامل نظافة في مجلس مدينة كفر الدوار، لافتا إلى أن مسوغ تعيينه كان دبلوم تجارة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» إلى التحاقه بالتعليم المفتوح في جامعة الإسكندرية عام 2011.

ولفت إلى حصوله على ليسانس الحقوق، بالإضافة إلى دبلوم في القانون الإداري، ثم دبلوم في القانون العام، قبل أن يتوج مجهوده بالحصول على درجة الماجستير، وهو لا يزال يمارس مهنته كعامل نظافة.

وكشف عن مواصلة رحلته العلمية حتى الحصول على درجة الدكتوراه في تاريخ القانون، قائلا: «الخطوة اللي بعد كده إن شاء الله مجلس النواب، داخل الدورة دي».

وأضاف أن زملاءه من العمال البسطاء «الغلابة» هم أكبر مشجعيه وداعميه، مشيرا إلى أن «الدعم المالي» يعد العقبة الرئيسية أمام ترشحه لعضوية مجلس النواب.

ولفت إلى تكريمه من محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، منوها إلى نقله من وظيفته كعامل نظافة إلى وظيفة إدارية.

واختتم معربا عن سعاته بالتهاني التي توافدت عليه عقب حصوله على درجة الماجستير، قائلا: «مصر كلها هنأتني في عهد الرئيس السيسي، والجميع على رأسي».

وكرمت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، محمد عثمان سلام، ابن مركز كفر الدوار، وتكريمه تقديرًا لمسيرته العلمية والعملية الحافلة بالكفاح، كما وجهت بتوفيق أوضاع محمد عثمان سلام، بعمل إداري يتناسب مع مؤهلاته ومكانته العلمية.