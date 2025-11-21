ذكرت قناة تلفزيونية نيجيرية، اليوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا 52 تلميذا من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر.

وأكد بيان صادر عن حكومة الولاية وقوع عملية الاختطاف، لكنه قال إن عدد التلاميذ المختطفين لا يزال قيد التحقق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الحكومة خلال البيان: "تلقت حكومة ولاية النيجر بحزن شديد الأنباء المقلقة عن اختطاف تلاميذ من مدرسة سانت ماري"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تبحث عن التلاميذ.

وشهدت نيجيريا سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون، بما في ذلك اختطاف 25 تلميذة من مدرسة داخلية في ولاية كيبي، يوم الاثنين.

وسلطت الهجمات الضوء على انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وأجبرت الرئيس بولا تينوبو على تأجيل رحلات خارجية له.