 نيجيريا.. مسلحون يختطفون 52 تلميذا من مدرسة كاثوليكية - بوابة الشروق
الجمعة 21 نوفمبر 2025 3:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

نيجيريا.. مسلحون يختطفون 52 تلميذا من مدرسة كاثوليكية

وكالات
نشر في: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 1:33 م | آخر تحديث: الجمعة 21 نوفمبر 2025 - 1:33 م

ذكرت قناة تلفزيونية نيجيرية، اليوم الجمعة، أن مسلحين خطفوا 52 تلميذا من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر.
وأكد بيان صادر عن حكومة الولاية وقوع عملية الاختطاف، لكنه قال إن عدد التلاميذ المختطفين لا يزال قيد التحقق، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وذكرت الحكومة خلال البيان: "تلقت حكومة ولاية النيجر بحزن شديد الأنباء المقلقة عن اختطاف تلاميذ من مدرسة سانت ماري"، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تبحث عن التلاميذ.
وشهدت نيجيريا سلسلة من الهجمات التي شنها مسلحون، بما في ذلك اختطاف 25 تلميذة من مدرسة داخلية في ولاية كيبي، يوم الاثنين.
وسلطت الهجمات الضوء على انعدام الأمن في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وأجبرت الرئيس بولا تينوبو على تأجيل رحلات خارجية له.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك