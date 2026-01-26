أمريكا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء عاصفة شتوية قاسية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن عاصفة شتوية قاسية ضربت مساحات كبيرة من شمال أمريكا وأدت إلى وفاة 11 شخصا على الأقل.

وقالت شبكة "يو إس أيه توداي" نقلا عن السلطات المحلية، إن 13 شخصا على الأقل توفوا في 5 ولايات أمريكية، بينما قالت شبكة "سي إن إن" أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم. واعتمد الاختلاف في حصيلة الوفيات في الإعلام على مدى اعتبار الوفيات على صلة بالطقس من عدمه.

وأوضح عمدة نيويورك زُهران ممداني، أنه جرى افتراض أن 5 أشخاص، جرى العثور عليهم متوفيين في أماكن مفتوحة مطلع الأسبوع، تجمدوا حتى الموت. ولكنه قال إن سبب الوفاة الرسمي لم يتحدد بعد.

وكانت هناك حالات وفيات أيضا على صلة بحوادث طرق خطيرة في أحوال جوية جليدية، بينها شخصان على الأقل في ولايتي تكساس وتينيسي بجنوب البلاد.