5 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- يلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجان





أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة، موضحة أن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة على الموقع الإلكتروني يوم الخميس 5 فبراير المقبل.

ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارة الإلكترونية للمدارس من يوم الأحد 8 فبراير، وآخر موعد لتسليم المدارس الاستمارات للجان النظام والمراقبة الخميس 26 مارس المقبل، وآخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة يوم الخميس 30 أبريل ولن يتم قبول استمارة لأي طالب تخلف عن هذه المواعيد.

ويجب التأكد من أن الاستمارات الالكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب الامتحان بها للنظامين الجديد والقديم.

ويلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على الإقرار الخاص بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان.

وبالنسبة لرسوم الامتحان، يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

ويسدد الطالب المتقدم للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة رسما قدره 200 جنيه مصري مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 210 جنيهات مصرية رسم إضافي.