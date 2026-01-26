سعر صرف الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا في السوق الموازية العراقية

سجل سعر صرف الدولار في العراق، اليوم الإثنين، رقما قياسيا في سوق التعامل الموازي عندما تجاوز 151 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.

وذكر متعاملون في سوق الصيرفة، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجري فيه الحكومة العراقية سلسلة خطوات لدعم ضمان استقرار سوق صرف العملات وعدم حدوث أي تذبذب في الاسعار.

وتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الذهب والفضة حيث سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أجرى خلال الشهر الحالي سلسلة اجتماعات مع كبار مساعديه لمعالجة الوضع المالي في البلاد ومناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة.