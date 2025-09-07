رئيس شركة العاصمة الإدارية عن مخاوف المصروفات: أرباحنا 4 أضعاف رأس المال وسددنا 28 مليار ضرائب

رد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، على «مخاوف الناس» بشأن ضخامة تكلفة الاستثمارات في العاصمة الإدارية، قائلا إن الدولة أخذت القرار منذ البداية أنها «شركة»، مشددا أن «الناس لا ينبغي أن تنظر إلى الاستثمارات وحدها، إنما تنظر إلى الاستثمارات والعائد عليها، وأرباح الشركة».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ON E» أنها «واحدة من أكبر خمس شركات مسددة للضرائب في مصر» بشهادة وزارة المالية، مشيرا إلى زيادة نسبة الأرباح 20 إلى 30% سنويا.

وكشف أن قيمة أصول الشركة «تقترب من 700 إلى 800 مليار جنيه»، داعيا المواطنين إلى النظر للعوائد وليس فقط «الاستثمارات والمصروفات».

وأشار إلى سداد 20 مليار جنيه كضرائب للدولة حتى عام 2023، بالإضافة إلى حوالي 8 مليارات خلال العام 204، بإجمالي 28 مليار جنيه خلال ست سنوات.

وأضاف أن الأرباح المحققة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف رأس المال المدفوع، مؤكدا أن هذا العائد الضخم تحقق من أرض كانت «صحراء، وصفرا بالنسبة إلى الاقتصاد القومي».

وكشف عن الاستعانة بمكاتب تقييم عالمية لتحديد القيمة الحقيقية لأصول الشركة ونتائج أعمالها، مشيرا إلى الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر صحفي سيعقد عقب اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وشدد أن الشركة تعمل بشفافية كاملة وتخضع لمراجعة أحد أكبر المراجعين العالميين، داعيا من لديه أي استفسارات إلى سؤال الشركة للحصول على المعلومة الصحيحة بدلا من ترديد افتراضات، قائلا: «ليس لدينا ما نخفيه، وبالعكس سنعلن كل أرقامنا للجميع».