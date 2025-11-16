الرئيس التنفيذي لمجموعة أيه بي موللر – ميرسك يشيد بجهود الرئيس السيسي ورؤيته الثاقبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ثمن نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أيه. پي. موللر – ميرسك» والرئيس التنفيذي لمجموعة «أيه. پي. موللر – تيرمينالز» كيث سفندسن، استمرار النجاحات والتوسعات القائمة بمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفضل جهود الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وقال إن «الأمر لم يكن ليتحقق دون الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي، والتزامه بتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والصناعة».

ولفت إلى أن «جهود الرئيس السيسي العظيمة في دفع عجلة تطوير البنية التحتية في ميناء شرق بورسعيد، بمثابة نقطة تحول في هذا المسار».

وأشاد بالدور المحوري للرئيس السيسي والدولة المصرية في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، لوقف إطلاق النار في غزة، وتوحيد الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن «القمة ونتائجها إنجاز دبلوماسي عظيم يعزز دور مصر الريادي في دفع عجلة السلام، ودعم الاستقرار بالشرق الأوسط».

وأشار إلى التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والشركة، والذي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مدار سنوات عمل الشركة بمصر.

وأعلن اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، متوجهًا بالشكر للحكومة المصرية على ما تقدمه من تسهيلات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.