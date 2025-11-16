قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن الوكالة لديها نحو 6 آلاف شاحنة إمدادات تنتظر على أبواب قطاع غزة لتوصيل المساعدات للمحتاجين.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، أنَّ هذه الشاحنات تحمل الكثير من المواد الغذائية والخيام، وتكفي كل السكان في القطاع لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

وشدد على أن هناك انهيارًا في المنظومة الصحية في غزة ولكن ليس هناك وفيات حتى الآن، غير أنه تابع: «سيكون هناك تزايد في حالات المرضى والمصابين خلال الأيام القادمة فهؤلاء الناس عراة لا يوجد لديهم أحذية ملابسهم بالية ومنظومة الخيام انهارت خلال اليومين الماضيين».

ولفت إلى خيام تمت إزاحتها من مكانها نحو 20 مرة خلال عمليات النزوح المستمرة في الوقت الذي تمنع فيه إسرائيل دخول مئات الخيام التي تنتظر على أبواب القطاع.

وأكد أبو حسنة أن هناك أيضًا نقصًا في المواد الغذائية لأن معظم الناس في قطاع غزة أكثر من 90% من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي تأتي من المنظمات الإنسانية.

وتابع: «القطاع التجاري له أيضا من يستخدمه وهم من يملكون المال الكافي في غزة لكي يقوموا بعمليات شراء البضائع والمنظومة الأممية والإنسانية سواء كانت دولية أو غير حكومية هي التي توفر نحو 90% من الإمدادات الموجودة في غزة سواء المواد الغذائية أو غيرها لكنه غير كاف حتى الآن».

واستكمل: «لدينا خيام ولدينا مواد كالشوادر والألبسة والأغطية تكفي نحو مليون و300 ألف فلسطيني وهذا ما لدينا وحدنا الأونروا ولو سمحوا لنا بإدخال هذه المساعدات سنحل جانب كبير من المشكلة».