رئيس مجلس إدارة شركة سكات لتداول السيارات: المشروع شهادة على تميز وبراعة الشعب المصري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول السيارات «سكات»، والرئيس التنفيذي لموانئ AGL، أوليفير دي نوراي، إن «سكات» شركة متطورة ومقامة على أحدث طراز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد.

وأعرب عن خالص الامتنان للرئيس السيسي، على رؤيته وإصراره على تنفيذ مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما جعل المنطقة الاقتصادية بوابة استراتيجية على إفريقيا والمناطق المحيطة.

وأشار إلى أن الموقع المتميز للمنطقة الاقتصادية يجعلها تخدم الدول الإقليمية المحيطة، كما يحفز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وذكر أن مشروع شركة «سكات» لتداول السيارات من المقرر أن يحقق الرفاهة للمنطقة بالكامل، قائلًا إنه «شهادة على تميز وبراعة الشعب المصري».

ولفت إلى أن شركة «سكات» ثمرة شراكة فريدة لـ3 رواد في هذا المجال، مؤكدًا أنها بمشاريعها في مصر ستكون منصة لإنتاج السيارات وتصديرها للعالم.

ووصف الشركة بأنها «إرث وتراث مقدم من الرئيس السيسي؛ يحقق الفائدة لمصر وشعبها لأجيال مقبلة».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح عدد من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بميناء شرق بورسعيد.