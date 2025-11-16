حذر مدير مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، من الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع حاليا بسبب الأمطار والجو البارد خلال فصل الشتاء.

وقالت في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر: «غزة تعيش أزمة إنسانية مأساوية كارثية بشكل غير مسبوق منذ بداية حرب الإبادة الجماعية قبل سنتين وحتى اليوم».

وأضاف أنه رغم دخول قرار وقف الحرب حيز التنفيذ قبل نحو شهر وحتى هذه اللحظة للأسف المعابر لا تزال مغلقة.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ منذ أكثر من شهر في إدخال مواد الإيواء كما نص قرار وقف إطلاق النار الإنساني والبروتوكول الإنساني بفتح المعابر من أجل إدخال مواد الإيواء.

وتابع الثوابتة: «ما كان يحذر منه العالم على مدار الفترة الماضية وقعنا فيه اليوم وهذا هو ما كان يريده الاحتلال الإسرائيلي بخصوص تأزيم الوضع الإنساني ووقوع هذه الكارثة الحقيقية».

وأوضح أن جيش الاحتلال دمر نحو 288 ألف وحدة سكنية مملوكة للفلسطينيين في غزة وهو ما أدى لتشريد مئات الآلاف.

واستكمل: «مئات الآلاف من الأسر تعيش في خيام الإيواء وهي خيام مصنوعة من القماش أو مصنوعة من النايلون وهي منتشرة في جميع محافظات قطاع غزة وعلى مدار عامين والإبادة والحصار الشديد هذه الخيام اهترأت بشكل كامل ولم يتبق منها شيء».

وسبق أن أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، تلقيها نداءات استغاثة من الأسر النازحة في مخيمات ومراكز الإيواء المنشرة في مناطق عديدة بقطاع غزة، بعد تضرر خيامهم واغتمارها بمياه الأمطار.

وناشدت المجتمع الدولي إلى الاهتمام بمعاناة نحو نصف مليون أسرة نزحت بسبب العدوان الإسرائيلي وتقيم في مخيمات ومراكز إيواء حيث تعاني ظروفا إنسانية صعبة جدا.

ودعت إلى الإسراع في ادخال البيوت والكرافات والخيام لهذه الأسر النازحة للمساعدة في الحد من معاناتهم مع حلول فصل الشتاء.