سوريا تجرب طائرة درون ألمانية متطورة لكشف الألغام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية تجربة لطائرة "درون" ألمانية متطورة ومخصصة للكشف عن الألغام.

وذكرت الإخبارية السورية اليوم الأحد أن ذلك تم بمنطقة دروشا في ريف دمشق بحضور معاون الوزير حسام حلاق والقائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق كليمنس هاخ وعدد من المسئولين الحكوميين.

وأضافت أن الطائرة تستخدم تقنيات تصوير حراري ونظام مسح متقدم لتمييز الألغام المدفونة تحت الأرض حيث يتم تحليل البيانات الملتقطة عبر كاميرات خاصة وأجهزة استشعار دقيقة.

وتعمل الطائرة على التحليق فوق المناطق المشبوهة وتستخدم تقنية الماجنومتر لتحديد مواقع الألغام والذخائر غير المنفجرة ما يسهل عملية التخلص من خطر الألغام ومخلفات الحرب.

ويمكن للطائرة مسح 10 آلاف متر خلال 35 دقيقة وهي أكثر أماناً على العناصر المشاركين في عملية التخلص.