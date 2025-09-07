أستاذ جيولوجيا يوضح أسباب ظهور بحيرة غامضة فجأة في صحراء البهنسا بالمنيا

علق الدكتور أحمد جابر شديد، أستاذ جيولوجيا المياه، على ظهور بحيرة غامضة فجأة في صحراء البهنسا بمحافظة المنيا، موضحًا أن المياه تنقسم إلى سطحية تظهر على الأرض، وجوفية تكون مخزنة في باطن الأرض، إما منذ ملايين السنين أو نتيجة لتسرب حديث من الأنهار والترع والمصارف الزراعية.

وأضاف شديد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هذه الظاهرة تعكس طبيعة الخزانات الجوفية التي تحتفظ بالمياه في باطن الأرض.

وأوضح أن «طرق الري بالغمر المنتشرة في مصر تسهم في تسرب كميات كبيرة من المياه إلى باطن الأرض، ما يؤدي إلى تكوين تجمعات مائية جوفية ضخمة»، مؤكدًا أن هذه المياه ليست ساكنة وإنما تتحرك بشكل مستمر وفق طبيعة الأرض وتضاريسها.

وقال أستاذ جيولوجيا المياه إن المياه الجوفية تتحرك من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة عبر الشقوق والفتحات الطبيعية في التربة والصخور، لتشكل خزانات جوفية تُغذى باستمرار بعمليات الشحن وتفرغ أحيانًا بحسب الظروف الجيولوجية، وهو ما قد يؤدي إلى ظهور بحيرات مفاجئة على سطح الأرض.

وفي وقت سابق، أعلنت محافظة المنيا في بيانها أنه تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وما تبعها من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

وكشفت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً، بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.