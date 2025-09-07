اعتقال ضابط كبير في البحرية المكسيكية بتهمة سرقة الوقود

تم إلقاء القبض على ضابط كبير في البحرية المكسيكية إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين على خلفية ضبط كمية ضخمة من الوقود في شمال المكسيك في وقت سابق من هذا العام، حسبما أكد عميل اتحادي لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وقال العميل الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق، إنه تم احتجاز نائب الأدميرال مانويل روبرتو فارياس لاجونا - وهو قريب لوزير بحرية سابق - يوم الثلاثاء كجزء من تحقيق بدأ في مارس/آذار، عندما اعترض المسؤولون سفينة تحمل 10 ملايين لتر ( 6ر2 مليون جالون) من الوقود في ميناء تامبيكو بالخليج.

يعد فارياس لاجونا أعلى ضابط رتبة يتم اعتقاله في إطار حملة الرئيسة كلاوديا شينباوم على سرقة الوقود، المعروفة في المكسيك باسم "هواتشيكول". لطالما أرهقت هذه السرقة شركة النفط المملوكة للدولة "بيمكس"، وكلفت الشركة 8ر3 مليار دولار في خمس سنوات فقط.

وتحذر السلطات الأمريكية من أن عصابات المخدرات تستخدم بشكل متزايد وسطاء في صناعة النفط والغاز المكسيكية لتهريب الوقود المسروق إلى الولايات المتحدة. وقد أفادت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أن أقوى عصابات المكسيك تساعد في تمويل عملياتها من خلال سرقة الوقود.

وقال وزير الأمن الاتحادي عمر جارسيا هارفوتش يوم السبت إنه تم اعتقال كل من المديرين التنفيذيين للشركات والمسؤولين العموميين بعد عملية الضبط التي تمت في 31 مارس/آذار في تامبيكو. وتعهد بأن التحقيقات ستستمر.

ولم تعلق البحرية المكسيكية على القضية على الفور، لكنها قالت في بيان إنها تتبع سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه الفساد.