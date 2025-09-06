إبراهيم حسن: التأهل لكأس العالم أصبح أصعب من الماضي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول أن التأهل إلى كأس العالم 2026 أصعب من التأهل للنسخ السابقة، بسبب كثرة المحترفين في المنتخبات.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لقناة أون سبورتس: "الفوز على إثيوبيا كان مهمًا جدًا، كنا نعلم أن مباراة إثيوبيا هي من ستمنحنا قوة للحفاظ على فارق النقاط مع بوركينا فاسو، المنافس المباشر لنا".

وأضاف: "فوز بوركينا فاسو على جيبوتي طبيعي.. بوركينا فاسو بأكملها تنتظر المباراة القادمة أمامنا.. المباراة الوحيدة التي سيخوضونها على ملعبهم هي مباراة مصر".

وتابع: "كان من المهم أن نذهب لمواجهة بوركينا فاسو ولدينا فارق نقاط مريح.. إن شاء الله نحسم التأهل في مباراة بوركينا فاسو، لأننا نريد التفكير في القادم، ولكن الأهم من ذلك هو ضمان التأهل لكأس العالم".

وأكمل: "مصر تأهلت 3 مرات فقط كأس العالم، بمختلف المنتخبات، التأهل في النهائيات السابقة كان أسهل، لكن حجم المحترفين في المنتخبات كان أقل من ذلك".

وأتم إبراهيم حسن تصريحاته قائلًا: "سنلعب على المكسب أمام بوركينا فاسو، اللاعبون وعلى رأسهم صلاح وعمر مرموش جدعان ويحبون مصر للغاية، ويريدون تحقيق شيئًا للمنتخب".