استشهاد فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة رغم إعلان الجيش استئناف وقف إطلاق النار

استشهد فلسطينيان مساء الأربعاء جراء قصف للطيران الإسرائيلي على منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا): "تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، مشيرة إلى استشهاد 110 فلسطينيين في سلسلة غارات وقصف جوي ومدفعي على جميع أنحاء القطاع منذ مساء أمس الأول الثلاثاء، وحتى صباح الأربعاء "بينهم 46 طفلا، و20 امرأة، وإصابة عشرات آخرين".

وتأتي الغارات الإسرائيلية على الرغم من إعلان الجيش في وقت سابق أمس الأربعاء العودة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع بعد شن موجة من الضربات الجوية الدموية ردا على هجوم أسفر عن مقتل أحد جنوده.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على صفحته بمنصة إكس: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد سلسلة غارات ملموسة استهدفت عشرات الأهداف والعناصر الإرهابية باشر جيش الدفاع في إعادة تطبيق الاتفاق بعد أن خرقته حماس الإرهابية".

وأضاف أنه "خلال الغارات هاجم جيش الدفاع والشاباك أكثر من 30 عنصرًا إرهابيا في وسائل قيادية لدى المنظمات الإرهابية العاملة في قطاع غزة".

وأشار أدرعي إلى أن "جيش الدفاع سيواصل فرض تطبيق الاتفاق وسيرد بقوة على كل خرق له".

ونفت حماس أي تورط لها في إطلاق النار المميت، واتهمت إسرائيل بدورها بارتكاب "انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار"، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).