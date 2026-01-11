بريطانيا: نريد انتقالا سلميا للسلطة في إيران في ظل استمرار قمع الاحتجاجات

قالت وزيرة بريطانية، اليوم الأحد، إن المملكة المتحدة تريد أن ترى "انتقالا سلميا" للسلطة في إيران، في ظل استمرار نظام طهران في قمع الاحتجاجات بصورة عنيفة.

وقد لقى أكثر من 100 شخص حتفهم وتم احتجاز الآلاف في الانتفاضه ضد حكم المرشد الأعلى آيه الله على خامنئي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، عن وزيرة النقل هايدي ألكسندر القول، إن أولوية المملكة المتحدة هي "الحد من العنف".

وقالت لبرنامج "صباح الأحد مع تريفور فيليبس"، على شبكة سكاي نيوز، "اعتبرت الحكومة البريطانية إيران دائما دولة معادية".

وأضافت، "نعلم أنهم يمثلون تهديدا أمنيا للشرق الأوسط وخارجه، ونعلم أنهم نظام قمعي فيما يتعلق بشعبهم".

وأوضحت، "ولذلك أعتقد أن الأولوية ابتداء من اليوم هي محاولة الحد من العنف الذي تشهده إيران حاليا".

وتابعت، "أنه وضع مقلق هناك، ونحن نريد أن نرى أي شيء يحدث في المستقبل ينطوي على انتقال سلمي يمكن من خلاله أن يتمتع المواطنون بالحريات الأساسية، وأن نرى القيم الديمقراطية تعود إلى قلب إيران".