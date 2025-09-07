خالد عباس: العاصمة الإدارية ستكون من مصاف وأحدث عواصم العالم بعد 10 سنوات

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن ما يقرب من 500 شركة تطوير عقاري تعمل في العاصمة من خلال عقود تمتد على نحو 600 قطعة أرض.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ON E» إن الشركات تتنوع في أحجامها ما بين كيانات كبرى ومتوسطة وصغيرة، مشيرا إلى تجاوز متوسط التنفيذ نسبة الـ 50 إلى 60% خلال المرحلة الأولى.

وأرجع بعض التأخير من المطورين، إلى التحديات العالمية التي أثرت على القطاع بأسره، مؤكدا أن الشركة تقدم التيسيرات اللازمة للمطورين لمواجهة هذه الظروف.

وأضاف أن الشركة تخطط للمراحل الثانية والثالثة والرابعة، مشيرا إلى إجراء المخطط التفصيلي للمرحلة الثانية تمهيدًا لبدء العمل على الأرض، مع انتهاء التخطيط.

ولفت إلى إجراء مناقصة عالمية شاركت فيها كبرى المكاتب الاستشارية في العالم، مضيفا أن الشركة تستفيد من تجارب المرحلة الأولى وتحدياتها لتفاديها في المراحل المقبلة، مع التركيز على توفير أنشطة جديدة كانت غير متوفرة في البداية، مثل المنطقة الصناعية بهدف توفير فرص العمل.

وأكد أن العاصمة ستكون «واحدة من مصاف وأحدث العواصم والمدن الكبيرة والأساسية في العالم»، بعد عشر سنوات، ليس فقط من حيث المساحة والتكنولوجيا؛ ولكن في مستوى التكنولوجيا جودة الحياة والخدمات المقدمة.

وشدد أن عام 2026 سيكون الانطلاقة الحقيقية للعاصمة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى استقبال الاستثمارات مع بدء المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن العاصمة تمزج التاريخ المصري العريق بالمستقبل؛ لتعود القاهرة مرة أخرى منارة للفن والثقافة والموسيقى، مؤكدا أن مدينة الفنون والثقافة «لن تتكرر على مستوى العالم باعتبارها أول مدينة عالميا تجمع كل أنواع الفنون في مكان واحد».