واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الأثنين، بما يترواح بين قرش و5 قروش، بعد انخفاضها بقيمة تتراوح بين قرش و6 قروش فى نهاية تعاملات أمس.

وانخفض الدولار في البنك الأهلي المصري، بنحو 4 قروش، ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع، مقارنة 47.29 جنيه للشراء، و47.39 جنيه.

وتراجعت العملة بنحو 6 قروش فى بنك مصر 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 3 قروش ليسجل 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار في بنك كريدي أجريكول قرش واحدا ليسجل 47.24 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

وتراجع فى بنك الإسكندرية قرشين ليسجل 47.26 جنيه للشراء، و47.36 جنيه للبيع، مقارنة بـ47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

وهبط الدولار في بنك البركة 5قروش ليسجل 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبي الإسلامي قرش واحد لتسجل 47.31 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع، مقابل 47.32 جنيه للشراء، و47.42 جنيه للبيع.

فيما استقر الدولار في بنك قناة السويس ليسجل 47.3 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.

في نهاية نوفمبر الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن سعر الصرف قد يشهد تقلبات في حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن.

وأتاح البنك المركزي في مارس 2024 تحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.