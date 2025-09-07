 سيد عبد الحفيظ: كنت مرشحا للعودة مديرا للكرة بالأهلي - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 2:04 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

سيد عبد الحفيظ: كنت مرشحا للعودة مديرا للكرة بالأهلي


نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 12:39 ص | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 12:39 ص

أكد سيد عبد الحفيظ، نجم الأهلي السابق، أنه كان مرشحا للعودة مجددا لمنصب مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق.

ورحل عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة بالأهلي قبل عامين بانتهاء منافسات موسم 2022-2023، وحل مكانه خالد بيبو ثم سامي قمصان، ومحمد رمضان، ومحمد شوقي، بينما تولى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي مهام هذا المنصب بشكل مؤقت.

صرح عبد الحفيظ عبر قناة MBC مصر مساء السبت "كنت من ضمن الترشيحات لمنصب مدير الكرة بالأهلي، لكن ربنا لم يريد، وتم اتخاذ قرار آخر، واختيار شخص أحبه وأعتز به كثيرا".

أضاف "طالما تم اتخاذ القرار، ولم يحالفني التوفيق، أتمنى لهذه الشخصية التوفيق، وأشكر إدارة القناة على ردهم الراقي، ولم تتطرق إطلاقا لبنود التعاقد".

وأتم سيد عبد الحفيظ "كلنا ندعم قرار إدارة النادي، ونتمنى لهم التوفيق".

وأعلنت إدارة الأهلي قبل أيام قليلة عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة، ليعاون عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني بعد إقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك