قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الدولة أطلقت «رؤية مصر 2030» باعتبارها «مشروعا وطنيا»؛ بهدف تأسيس اقتصاد قوي متوازن قادر على مواجهة التحديات.



وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن مصر لم تعد بحاجة لصندوق النقد أو «شروطه الصعبة التي عانى منها الجميع»، معقبا: «صندوق النقد الدولي خلاص مفيش ثاني، معانا لغاية 2026 ويتكلوا على الله بخيرهم وشرهم».



وشدد أن كل ما يتعلق بشروط الصندوق، من حديث حول سعر صرف الجنيه أو رفع الدعم وترك العملة للعرض والطلب «سينتهي» مع انتهاء برنامج الصندوق في يوليو 2026.



وتوقع أن يعود الاقتصاد المصري أفضل مما كان عليه قبل توقيع البرنامج مع الصندوق، قائلا: «صندوق النقد دائما شروطه مجحفة لأي بلد، وبإذن أما نخلص منه في 2026؛ كل شيء سيتغير وهنرجع أفضل مما كنا بمراحل».



واستعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مستشهدا بتراجع عجز الميزان التجاري الذي انخفض بنسبة تقارب 18% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مضيفا: «اقتصادنا لا زال يسير بالشكل المطلوب، بالرغم من تراجع إيرادات قناة السويس جراء التوترات في البحر الأحمر».



وأشاد بـ «الانفراجة الحقيقية» في معدلات التضخم السنوي التي شهدت تراجعًا كبيرًا لتصل إلى حوالي 13.9%، مضيفا: «دلالة تراجع التضخم، تعني أن الأسعار بدأت تستقر، وأن القوة الشرائية قد تستعيد جزءا من توازنها، وأن الثقة في الاقتصاد المصري تعود تدريجيا».



وشدد أن قرار البنك المركزي الأخير، بشأن خفض سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، مع التوقعات بالمزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؛ يؤكد أن «الاقتصاد يسير في مساره الصحيح».